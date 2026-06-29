Biden schießt gegen Trump: „Was für ein Verlierer“

Rede an symbolträchtigem Tag

Dass Biden gerade jetzt mit einer derart kämpferischen Rede auftrat, gilt als symbolträchtig. Genau zwei Jahre zuvor hatte er in einer Fernsehdebatte gegen Trump einen viel kritisierten Auftritt hingelegt. Wenig später zog er seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 zurück und machte den Weg für Vizepräsidentin Kamala Harris frei, die die Wahl schließlich gegen Trump verlor.