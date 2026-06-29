Alarmstufe Blau

Noch gilt Österreich als eines der sichersten Länder. Doch die Entwicklung ist bedenklich: Die Gewaltkriminalität ist binnen drei Jahren um fast ein Drittel gestiegen. Zwei Entwicklungen stechen besonders hervor: Immer mehr Kriminelle greifen zum Messer, und die Zahl der Sexualdelikte nimmt erschreckend zu. Natürlich ist das nicht allein auf Asylwerber zurückzuführen, aber sie tragen einen Teil dazu bei. Die Hälfte der Tatverdächtigen sind Ausländer. Gleichzeitig berichten mir ehemalige Kollegen, dass nachts in Wien zu wenige Polizeiinspektionen besetzt sind und manchmal nur ein Drittel der Funkstreifen ausrückt.