Griechenland zahlt jetzt Fangprämie für Kugelfisch

Ein Badegast gebissen

Der Hasenkopf enthält das Nervengift Tetrodotoxin (TTX), das die Reizweiterleitung in den Nerven blockiert und durch Erhitzen beim Kochen nicht zerstört wird. Laut HCMR gibt es einen Fall von fünf ausländischen Matrosen, die den Fisch geangelt und verzehrt hatten und sich dadurch vergifteten, aber nicht daran starben. Zudem sei nur ein einziger Vorfall aus dem Jahr 2022 bekannt, bei dem ein Badegast gebissen wurde. Die Experten geben deshalb für Badende Entwarnung, das griechische Rote Kreuz sieht das allerdings anders.