Im Kindergarten fast gleiches Gehalt wie in Schule

Kindergärtnerin oder Lehrerin – Kindergärtner oder Lehrer? Vor dieser Entscheidung stehen nicht selten Jugendliche, die in den Pädagogenberuf einsteigen wollen. Finanziell nähert man sich in Oberösterreich jetzt schon sehr an. Vor allem, wenn man sich ansieht, wie lange die Ausbildung dauert.
Kindergärtnerin heißt ja jetzt Elementarpädagogin, männlich Elementarpädagoge. Und man nähert sich nicht nur sprachlich, sondern auch finanziell an die Schulpädagogen, sprich Lehrer, an. Mit 1. Juli steigen in Oberösterreich die Einstiegsgehälter in der Kinderbildung und -betreuung stark an. Für ausgebildete Elementarpädagogen um 110 Euro auf 3431,20 Euro monatlich, brutto. Die Assistenzkräfte erhalten um 85 Euro mehr und verdienen dann zum Start ihrer Karriere 2716,30 Euro brutto.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.