Im Kindergarten fast gleiches Gehalt wie in Schule

Kindergärtnerin heißt ja jetzt Elementarpädagogin, männlich Elementarpädagoge. Und man nähert sich nicht nur sprachlich, sondern auch finanziell an die Schulpädagogen, sprich Lehrer, an. Mit 1. Juli steigen in Oberösterreich die Einstiegsgehälter in der Kinderbildung und -betreuung stark an. Für ausgebildete Elementarpädagogen um 110 Euro auf 3431,20 Euro monatlich, brutto. Die Assistenzkräfte erhalten um 85 Euro mehr und verdienen dann zum Start ihrer Karriere 2716,30 Euro brutto.