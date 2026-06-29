Polizei in Favoriten verliert ein Einsatzfahrzeug

Der Wiener Gemeindebezirk Favoriten kämpft seit Jahren um mehr Polizei – mit Petitionen, Bürgerinitiativen, parlamentarischen Anfragen. Die Antwort des Staates: Ein Blaulicht-Transporter wird abgezogen. Intern heißt es „Sparmaßnahmen“. Nach außen spricht die Polizei plötzlich von einem „auslaufenden Leasingvertrag“. Die „Krone“ hat das Dokument.