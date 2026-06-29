Autobahn A8 wegen heftigem Waldbrand gesperrt

Nahe der A8 (Salzburg - München) stehen Tausende Quadratkilometer Wald und Moor in Flammen. Daher musste die Autobahn nun komplett gesperrt werden.
Durch den aufsteigenden Rauch am Chiemsee in Bayern komme es zu Sichtbehinderungen, schilderte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr warnt auch die Bevölkerung und bittet, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der Früh soll auch ein Hubschrauber der Polizei bei den Löscharbeiten helfen und Wasser über dem brennenden Gebiet abwerfen.
Wie lange die Sperre der Autobahn zwischen Übersee und Bernau noch dauert, war unklar. Das hänge vor allem von der Windrichtung und der Geschwindigkeit der Löscharbeiten ab, so der Sprecher weiter.
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