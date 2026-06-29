Autobahn A8 wegen heftigem Waldbrand gesperrt

Durch den aufsteigenden Rauch am Chiemsee in Bayern komme es zu Sichtbehinderungen, schilderte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr warnt auch die Bevölkerung und bittet, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der Früh soll auch ein Hubschrauber der Polizei bei den Löscharbeiten helfen und Wasser über dem brennenden Gebiet abwerfen.