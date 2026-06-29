Bluttat während WM: 1 Person in Fanzone erschossen

Eine Bluttat überschattet die aktuelle WM-Stimmung in den USA: Bei Schüssen in einem Unterhaltungspark in der kalifornischen Großstadt San José ist ein Mensch getötet worden. Das Entertainmentzentrum dient während der WM als Fanzone.
Zum Zeitpunkt der Bluttat gab es zum Glück keine Übertragungen, weil am Sonntag mit dem ersten Sechzehntelfinale zwischen Kanada und Südafrika (1:0) nur ein Match stattfand, das um 14 Uhr (Ortszeit) beendet wurde.
Eine weitere Person lebensgefährlich verletzt
„Eine Person starb noch am Tatort. Das zweite Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht“, teilte die Polizei von San José auf X mit. „In dem Fall wird wegen Mordes ermittelt. Mehrere umliegende Straßenzüge in der Gegend wurden gesperrt.“
Die Bluttat wurde demnach am San-Pedro-Platz verübt, einem von mehreren Orten von Fanzonen in der San Francisco Bay, wo große Menschenmengen für WM-Watch-Partys zusammenkommen.
Starke Polizeipräsenz
Ein Medienvertreter berichtete von einer starken Polizeipräsenz am Tatort. Zahlreiche Fahrzeuge der Exekutive waren zu sehen, eine Person auf einer Bahre, abgedeckt mit einem weißen Tuch, wurde weggebracht. Der Tatort wurde abgesperrt, die meisten Bars der Umgebung sperrten zu.
„In seinem Nacken und auf seinem Rücken war Blut“
Eine nicht namentlich genannt werden wollende Sicherheitsmitarbeiterin – sie war nicht autorisiert, Informationen weiterzugeben – sagte, sie habe den Verletzten in Not gesehen: „Er stöhnte noch immer vor Schmerzen. In seinem Nacken und auf seinem Rücken war Blut“, schilderte sie. „Die Polizei sprach mit dem Sicherheitspersonal und Augenzeugen.“
Der sogenannten Bay Area wird auch das Stadion der San Francisco 49ers in Santa Clara zugeordnet, in der sechs WM-Begegnungen ausgetragen wurden oder werden, unter anderem das Auftaktmatch der Österreicher gegen Jordanien (3:1). Als letztes Spiel in dem Stadion ist in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) das Sechzehntelfinale USA – Bosnien-Herzegowina zu sehen.
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