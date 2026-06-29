Bluttat während WM: 1 Person in Fanzone erschossen

„In seinem Nacken und auf seinem Rücken war Blut“

Eine nicht namentlich genannt werden wollende Sicherheitsmitarbeiterin – sie war nicht autorisiert, Informationen weiterzugeben – sagte, sie habe den Verletzten in Not gesehen: „Er stöhnte noch immer vor Schmerzen. In seinem Nacken und auf seinem Rücken war Blut“, schilderte sie. „Die Polizei sprach mit dem Sicherheitspersonal und Augenzeugen.“