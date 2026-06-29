62-Jähriger radelte einmal in die Hölle und zurück

Paul Lindner scheut keine Herausforderung. Der Salzburger nahm am Wochenende zum bereits 25. Mal am härtesten Eintagesrennen der Welt, dem „Race across the Alps“ teil. Und das mit unfassbaren 62 Jahren.
Ein Vierteljahrhundert ist das „Race Across The Alps“ (RATA) mit Start- und Zielort in Nauders bereits alt. Genau 25 Mal, also bei jeder Ausgabe und als einziger Radfahrer des Planeten, war auch Paul Lindner dabei.
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