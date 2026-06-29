Sechs Minuten Luft anhalten? Für sie kein Problem!

Bereits als Kind träumte Christin Gerstorfer davon, eine Meerjungfrau zu sein. Heute gehört sie zu Österreichs erfolgreichsten Apnoetaucherinnen. Die Tiefe des Meeres wurde für sie zu einem Ort, an dem sie Grenzen auslotet, Kraft schöpft und ganz bei sich selbst ankommt. Ein Gespräch über Freiheit, mentale Stärke und den Mut, den eigenen Weg zu gehen.