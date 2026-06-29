Sechs Minuten Luft anhalten? Für sie kein Problem!

Christin Gerstorfer hält als Apnoetaucherin 14 heimische Nationalrekorde. Dabei taucht die 27-Jährige bis zu 75 Meter tief. Sie sucht unter Wasser aber nicht nur sportliche Höchstleistungen: Sie findet dort auch Ruhe, Klarheit und Antworten auf Fragen, die sie beschäftigen. Das Porträt einer Frau mit Tiefgang.
Bereits als Kind träumte Christin Gerstorfer davon, eine Meerjungfrau zu sein. Heute gehört sie zu Österreichs erfolgreichsten Apnoetaucherinnen. Die Tiefe des Meeres wurde für sie zu einem Ort, an dem sie Grenzen auslotet, Kraft schöpft und ganz bei sich selbst ankommt. Ein Gespräch über Freiheit, mentale Stärke und den Mut, den eigenen Weg zu gehen.
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