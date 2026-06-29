Schloss Wolfurt: Das Chamäleon über dem Rheintal

Auf einem Geländesporn in Wolfurt, mit weit geöffnetem Blick ins Rheintal und gegen den Bodensee hin, erhebt sich ein Bauwerk, das architekturgeschichtlich eher stiefmütterlich behandelt wird. Dabei weiß das Schloss Wolfurt ein beredtes Zeugnis über die Landesgeschichte abzulegen. Die Bedeutung der ursprünglich aus Bergfried, Palas und Ringmauer bestehenden mittelalterlichen Burg liegt in den vielen kulturhistorischen Schichten, die sich darin ablesen lassen. Von einer mittelalterlich-feudalen Adelsherrschaft über rein klösterlichen Besitz, österreichische Landeshoheit und schließlich bürgerliche Einflussnahme hat das Objekt zahlreiche Umformungen erfahren. Ein Bauwerk, das je nach Epoche immer wieder neu umgestaltet wurde.