Ungepflegt beim Termin: Kürzung der Grundsicherung

Existenzminimum muss bleiben

Bislang hatte das Jobcenter nur die Möglichkeit zehn Prozent zu streichen, erst nach weiteren Verfehlungen waren Kürzungen von 20 oder 30 Prozent möglich. Laut „Bild“-Zeitung ist ein gänzlicher Wegfall nicht erlaubt, um ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern.