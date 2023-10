Tückischer Haartest kann lebenslang brandmarken

Der Alkomat piepst, der Messwert am Display zeigt mehr als 0,8 Milligramm an. Umgerechnet sind das mehr als 1,6 Promille. Ist diese Grenze überschritten, befindet sich der Lenker in der höchsten Stufe des Strafenkataloges: Der Führerschein ist mindestens sechs Monate weg, die Geldbuße bewegt sich zwischen 1600 und 5900 Euro, es folgen ein Termin beim Amtsarzt und eine verkehrspsychologische Untersuchung sowie eine Nachschulung. Der Haken daran: Einige Bundesländer (siehe unten) verhängen nach eigenem Ermessen auch noch einen Haartest, der es in sich hat.