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Von Partner attackiert

Schläge ins Gesicht: Frau gibt stillen Notruf ab!

Wien
29.06.2026 11:16
(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den Nachmittagsstunden am Sonntag hat eine 29-jährige Frau in Wien-Rudolfsheim per stillem Notruf die Polizei alarmiert und schwere Vorwürfe gegen ihren gleichaltrigen Freund erhoben. Sie gab an, von ihrem 29-jährigen Partner attackiert und mit dem Umbringen bedroht worden zu sein.

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Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse rückten umgehend zu einem Mehrparteienhaus aus. Noch vor dem Gebäude konnten sie den mutmaßlichen Täter anhalten. In der Wohnung trafen die Polizisten auf die sichtlich aufgelöste Frau, die schilderte, mehrfach Schläge gegen Gesicht und Bauch erlitten zu haben. Zudem habe der Mann ihr mit Mord gedroht.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

 

Die 29-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Schlägen auf freiem Fuß angezeigt
Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend wieder auf freien Fuß angezeigt. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. 

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