Schläge ins Gesicht: Frau gibt stillen Notruf ab!

Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse rückten umgehend zu einem Mehrparteienhaus aus. Noch vor dem Gebäude konnten sie den mutmaßlichen Täter anhalten. In der Wohnung trafen die Polizisten auf die sichtlich aufgelöste Frau, die schilderte, mehrfach Schläge gegen Gesicht und Bauch erlitten zu haben. Zudem habe der Mann ihr mit Mord gedroht.