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165 Jobs in Gefahr

Baumarkt-Kette mit 6 heimischen Filialen insolvent

Wirtschaft
29.06.2026 10:53
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Symbolbild(Bild: Sergey Ryzhov - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die deutsche Baumarkt-Kette Hellweg ist bereits Mitte Juni in die Insolvenz geschlittert – nun hat die österreichische Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH am Montag beim Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Man hofft, dass man die sechs Filialen in drei Bundesländern weiter betreiben kann.

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Das Unternehmen betreibt in Österreich mit rund 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sechs Bau- und Gartenmärkte in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark. Ziel sei „die Fortführung und zukunftsfähige Aufstellung des Unternehmens“, teilte Hellweg am Montag mit. 

Die österreichischen Filialen bleiben mit dem vollen Sortiment laut Firmenangaben geöffnet. Kundenkarten, Rabatte und laufende Aktionen behalten ihre Gültigkeit.

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Gedämpfte Kundennachfrage und gestiegene Miet- und Betriebskosten
Als Grund für das Sanierungsverfahren verwies die Hellweg-Gruppe auf eine zurückhaltende Konsumnachfrage, Belastungen entlang der Lieferketten und steigende Miet- und Betriebskosten. Die Bau- und Gartenmärkte sollen „aus eigener Kraft geordnet und zukunftsfähig neu aufgestellt werden.“ Zur Begleitung des Verfahrens werde die Geschäftsführung des Unternehmens durch erfahrene Sanierungsexperten unterstützt.

Hellweg Österreich will seine Mitarbeiter am Montag über die Lage informieren. Man werde die Belegschaft, Partner und Öffentlichkeit „frühzeitig und transparent auf dem Laufenden halten“.

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