Baumarkt-Kette mit 6 heimischen Filialen insolvent

Die deutsche Baumarkt-Kette Hellweg ist bereits Mitte Juni in die Insolvenz geschlittert – nun hat die österreichische Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH am Montag beim Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Man hofft, dass man die sechs Filialen in drei Bundesländern weiter betreiben kann.