Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

„Herzensmensch“

Süß! Arnautovic sorgt für strahlende Kinderaugen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 11:26
Marko Arnautovic und die Spritztour mit Kindern im Golfcart – süß!
Marko Arnautovic und die Spritztour mit Kindern im Golfcart – süß!(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/oefb_1904)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Herziges Video von Marko Arnautovic! Der ÖFB-Teamstürmer sorgt mit seiner Aktion für strahlende Kinderaugen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ein absoluter Herzensmensch“, steht unter dem Video im Kommentarfeld eines Fans, das der ÖFB am Montagvormittag in den sozialen Medien postete. Darin steigt der 38-jährige Rekordteamspieler kurzerhand ins Golfkart von Teamchef Ralf Rangnick und verwandelt es in den „Arnautovic-Express“.

Mit der Tochter von David Alaba auf dem Arm fragt der Stürmer grinsend: „Trainer, darf ich eine Runde fahren?“ Ralf Rangnick kontert: „Hast du einen Führerschein dafür?“ Arnautovic beruhigt den Teamchef: „Ich fahre langsam – alles gut.“

„Winke, Winke!“
So kann die Spritztour losgehen. Mit lautem „Wooow“ und „Juhuu“ dreht er seine Runden über das Trainingsgelände und steckt mit seiner guten Laune sofort die Kinder der Teamkollegen an. „Gemma, sonst fahr ich ab“, ruft Arnautovic lachend, ehe die nächste Tour startet – diesmal mit einem voll besetzten Golfkart. „Winke, Winke!“, fordert der ÖFB-Star seine kleinen Passagiere auf.

„Genau diese Energie brauchen wir“
In den sozialen Medien kommt die Aktion bestens an. „Familie im Herzen, Österreich im Rücken – genau diese Energie brauchen wir!“, schrieb ein User. Mit dieser positiven Stimmung im Gepäck will das ÖFB-Team nun auch sportlich nachlegen und überraschen. Am Donnerstag wartet im WM-Sechzehntelfinale Spanien (21 Uhr MESZ).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 11:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Gastgeber im Achtelfinale – ganz Kanada steht Kopf
WM-Highlights
Einmal Hölle und zurück – Österreich ist weiter!
WM-Highlights
Nur 0:0 – Portugal verpasst Erfolg und Gruppensieg
WM-Highlights
Kroatien zittert sich gegen Ghana in K.o.-Phase!
WM-Highlights
Pflichtaufgabe erfüllt – England besiegt Panama
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
266.869 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
184.566 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
150.224 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3691 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2409 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1148 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Interview unter Tränen
Traurige Geschichte von WM-Held geht um die Welt!
Schock in Kalifornien
Bluttat während WM: 1 Person in Fanzone erschossen
„Herzensmensch“
Süß! Arnautovic sorgt für strahlende Kinderaugen
Sport Tv Logo
Hier im Video!
WM-Tagebuch, Tag 22: Ticketsuche für Spanien-Spiel
Krone-WM-Studio
Gastgeber Kanada siegt – Japan hofft auf Sensation

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf