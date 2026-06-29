Süß! Arnautovic sorgt für strahlende Kinderaugen

Herziges Video von Marko Arnautovic! Der ÖFB-Teamstürmer sorgt mit seiner Aktion für strahlende Kinderaugen.
„Ein absoluter Herzensmensch“, steht unter dem Video im Kommentarfeld eines Fans, das der ÖFB am Montagvormittag in den sozialen Medien postete. Darin steigt der 38-jährige Rekordteamspieler kurzerhand ins Golfkart von Teamchef Ralf Rangnick und verwandelt es in den „Arnautovic-Express“.
Mit der Tochter von David Alaba auf dem Arm fragt der Stürmer grinsend: „Trainer, darf ich eine Runde fahren?“ Ralf Rangnick kontert: „Hast du einen Führerschein dafür?“ Arnautovic beruhigt den Teamchef: „Ich fahre langsam – alles gut.“
„Winke, Winke!“
So kann die Spritztour losgehen. Mit lautem „Wooow“ und „Juhuu“ dreht er seine Runden über das Trainingsgelände und steckt mit seiner guten Laune sofort die Kinder der Teamkollegen an. „Gemma, sonst fahr ich ab“, ruft Arnautovic lachend, ehe die nächste Tour startet – diesmal mit einem voll besetzten Golfkart. „Winke, Winke!“, fordert der ÖFB-Star seine kleinen Passagiere auf.
„Genau diese Energie brauchen wir“
In den sozialen Medien kommt die Aktion bestens an. „Familie im Herzen, Österreich im Rücken – genau diese Energie brauchen wir!“, schrieb ein User. Mit dieser positiven Stimmung im Gepäck will das ÖFB-Team nun auch sportlich nachlegen und überraschen. Am Donnerstag wartet im WM-Sechzehntelfinale Spanien (21 Uhr MESZ).
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