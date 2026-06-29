Süß! Arnautovic sorgt für strahlende Kinderaugen

„Winke, Winke!“

So kann die Spritztour losgehen. Mit lautem „Wooow“ und „Juhuu“ dreht er seine Runden über das Trainingsgelände und steckt mit seiner guten Laune sofort die Kinder der Teamkollegen an. „Gemma, sonst fahr ich ab“, ruft Arnautovic lachend, ehe die nächste Tour startet – diesmal mit einem voll besetzten Golfkart. „Winke, Winke!“, fordert der ÖFB-Star seine kleinen Passagiere auf.