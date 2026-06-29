26 Badetote an einem Wochenende in Deutschland

In der Hauptstadt Berlin starben am vergangenen Wochenende drei Menschen bei Badeunfällen. Dort wird noch ein Schwimmer vermisst, der von einem Tretboot aus ins Wasser gegangen ist. Auch an der Talsperre Pöhl (Sachsen) wurde am Montagmorgen nach zwei vermissten Männern gesucht. Die beiden waren am Sonntagnachmittag von der Strömung abgetrieben worden und anschließend nicht mehr zu sehen. Ihre Begleiterin schaffte es mit dem Tretboot unverletzt zurück ans Ufer und schlug Alarm.