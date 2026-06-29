WM: Haben wir auch gegen Spanien eine Chance?

Ein Drehbuch auf Hollywood-Niveau: Nach einer außergewöhnlichen Schlussphase sichert sich das ÖFB-Team mit einem Tor in letzter Sekunde den Einzug ins Sechzehntelfinale. Mit Spanien, dem Weltmeister von 2010, wartet nun ein richtiges Top-Spiel. Unsere Frage des Tages vom 29. Juni lautet daher: „Nach Last-Minute-Wunder: Haben wir auch gegen Spanien eine Chance?“
Wie haben Sie das letzte Gruppenspiel gegen Algerien miterlebt? Könnte die verrückte Schlussphase ein mentaler Vorteil für das Match gegen Spanien sein? Welche Chancen rechnen Sie unserer Mannschaft gegen den Weltmeister von 2010 aus?
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