WM: Haben wir auch gegen Spanien eine Chance?

Ein Drehbuch auf Hollywood-Niveau: Nach einer außergewöhnlichen Schlussphase sichert sich das ÖFB-Team mit einem Tor in letzter Sekunde den Einzug ins Sechzehntelfinale. Mit Spanien, dem Weltmeister von 2010, wartet nun ein richtiges Top-Spiel. Unsere Frage des Tages vom 29. Juni lautet daher: „Nach Last-Minute-Wunder: Haben wir auch gegen Spanien eine Chance?“