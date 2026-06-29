„Bricht mir das Herz, sie abschlachten zu müssen“

„Im Februar des Vorjahres haben wir unser Sika-Wild-Gehege genehmigt bekommen. Im August kam dann der Bescheid: Binnen zwei Jahren müssen alle Tiere entnommen werden.“ Die Bad Ischlerin Katharina Eisl versteht die Welt nicht mehr. Wie berichtet, muss das Sika-Wild aufgrund einer EU-Artenschutzverordnung weichen – um eine Vermischung der „fremden“ Spezies mit dem heimischen Rotwild zu verhindern.