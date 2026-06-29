„Bricht mir das Herz, sie abschlachten zu müssen“

Wenige Monate nach erteilter Genehmigung erfuhr Bad Ischler Sikawild-Halterin vom EU-Abschussentscheid. Nun muss sie ihre 19 Tiere erlegen – zehn weitere sind noch gar nicht auf der Welt, haben aber bereits ihr Todesurteil erhalten. Verständnis für die brutale Regelung hat die Landwirtin wenig.
„Im Februar des Vorjahres haben wir unser Sika-Wild-Gehege genehmigt bekommen. Im August kam dann der Bescheid: Binnen zwei Jahren müssen alle Tiere entnommen werden.“ Die Bad Ischlerin Katharina Eisl versteht die Welt nicht mehr. Wie berichtet, muss das Sika-Wild aufgrund einer EU-Artenschutzverordnung weichen – um eine Vermischung der „fremden“ Spezies mit dem heimischen Rotwild zu verhindern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.