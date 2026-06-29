Traurige Geschichte von WM-Held geht um die Welt

Zum anderen war es die Geschichte des Torschützen Stephen Eustaquio, der in der 92. Minute die Kanadier ins Glück und nach Houston schickte. Der 29-Jährige hatte vor wenigen Jahren innerhalb kurzer Zeit seine Eltern verloren. Als ihn ein Reporter nach Spielende fragte, was ihm das Tor vor diesem Hintergrund bedeute, wurde er emotional: Die Tränen schossen ihm in die Augen, kurz hielt er die Hände vor das Gesicht. „Ich tue alles für meine Familie, meine Eltern, meine Freundin, meine Tochter, meinen Bruder, für meine Freunde daheim – für alle“, so Eustaquio. Im April 2023 starb seine Mutter an den Folgen seines Hirntumors. Ein Jahr später starb sein Vater an einem Herzinfarkt – nur wenige Tage nach der Geburt von Eustaquios Tochter Benedita. Schon bei der WM 2022 in Katar hatten seine Eltern wegen der schweren Erkrankung der Mutter nicht vor Ort sein können. Nun verpassten sie auch den größten Moment der Karriere ihres Sohnes.