Syrer bewarfen Israels Soldaten mit Steinen

Daraufhin habe die israelische Armee das Gebiet beschossen und mehrere Familien seien geflohen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Ein Anwohner sagte, die Streitkräfte hätten einen Kontrollpunkt am Ortseingang errichtet und die Menschen teils durchsucht. Er bestätigte den folgenden Protest der Bevölkerung. Die Streitkräfte seien am späten Abend abgezogen, anschließend sei der Ort dann angegriffen worden. Einige Familien seien in Panik geflohen. Inzwischen habe sich die Lage wieder beruhigt, sagte der Syrer.