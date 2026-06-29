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Iran-Krieg: Ab Salzburg geht es wieder nach Dubai

Salzburg
29.06.2026 11:41
Ab sofort geht es wieder regulär nach Dubai. Die Lage kann sich allerdings jederzeit wieder ...
Ab sofort geht es wieder regulär nach Dubai. Die Lage kann sich allerdings jederzeit wieder ändern.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nachdem der Krieg im Iran die für Salzburg wichtige Verbindung nach Dubai komplett auf Eis gelegt hatte, gab es am Samstag wieder den ersten regulären Flug in den Nahen Osten. Dennoch kann sich die Lage jederzeit wieder verschlechtern – und Flüge gestrichen werden.

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Gleich für mehrere Länder im Nahen Osten wurde die Warnstufe des Außenministeriums (BMEIA – Bundesminsterium für europäische und internationale Angelegenheiten) heruntergesetzt. Demnach zeigten die jüngsten Entwicklungen in der Region eine deutliche Stabilisierung der Lage.

Speziell Dubai gilt als sicheres Reiseziel – und ist auch einer der wichtigsten internationalen Luftverkehrsknotenpunkte der Welt. Salzburger nutzten das vor allem auch für zahlreiche Reiseziele in Asien, dem Indischen Ozean und Afrika.

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Doch auch umgekehrt ist diese Verbindung für den Tourismus wichtig. Vor allem im Sommer ist das Land Salzburg bei Gästen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten beliebt. Die Strecke Salzburg-Dubai wird bis zu dreimal wöchentlich angeboten.

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