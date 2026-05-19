Haben Sie das lange Warten beim Arzt auch satt?

Auf lange Wartezeiten hat sich der Österreicher beim Besuch seines Hausarztes oder einer Spitalsambulanz bereits eingestellt. Dass mittlerweile auch Monate verstreichen, bis ein Termin bei einem Kassenarzt einer Fachrichtung frei ist, stößt vielen Patienten sauer auf. Ist eine Privatversicherung die Lösung des Problems?
Sie haben ein Muttermal entdeckt und wollen dieses von der Hautärztin des Vertrauens begutachten lassen. Bis zum Termin können Monate vergehen. Zeit, die man im Falle einer Erkrankung nicht hat. Die Wartezeiten bei Österreichs Fachärzten nehmen ständig zu. Ganz zu schweigen davon, wie viel Geduld man für einen Besuch beim Hausarzt oder einer Unfallambulanz in einem Krankenhaus einplanen muss.
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