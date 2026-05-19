Haben Sie das lange Warten beim Arzt auch satt?

Sie haben ein Muttermal entdeckt und wollen dieses von der Hautärztin des Vertrauens begutachten lassen. Bis zum Termin können Monate vergehen. Zeit, die man im Falle einer Erkrankung nicht hat. Die Wartezeiten bei Österreichs Fachärzten nehmen ständig zu. Ganz zu schweigen davon, wie viel Geduld man für einen Besuch beim Hausarzt oder einer Unfallambulanz in einem Krankenhaus einplanen muss.