Aufholjagd zu spät! Raiders Tirol weiter sieglos

Die Raiders Tirol sind in der European Football Alliance (EFA) weiter sieglos. Beim 24:32 im „Battle of the Mountains“ gegen die Ravens Munich kam die Aufholjagd zu spät.
Während die Münchner weiter vorne mitspielen, sind die Tiroler als Sechster unverändert Letzter. In der Austrian Football League (AFL) stehen indes die Halbfinal-Paarungen fest. Die Danube Dragons treffen im Wiener Derby auf die Vienna Vikings, die Prague Black Panthers auf die Graz Giants.
Das Finale, die „Austrian Bowl XLI“, findet am 25. Juli statt.
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