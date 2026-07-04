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Klimawandel

Waldbrand tobt nahe spanischer Urlaubsregion

Ausland
04.07.2026 22:10
Ein Einwohner beobachtet die Rauchsäule. Etwa 150 Kinder eines Sommercamps wurden evakuiert und ...
Ein Einwohner beobachtet die Rauchsäule. Etwa 150 Kinder eines Sommercamps wurden evakuiert und die Bewohner eines Stadtviertels mussten in ihren Häusern bleiben.(Bild: EPA/David Borrat)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Feuerwehrleute kämpfen nahe der Touristenregion Costa Brava weiterhin gegen die Flammen. In Portugal versuchen unterdessen hunderte Einsatzkräfte weiter einen im Norden des Landes wütenden Waldbrand zu löschen.

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Das Feuer in Spanien war Freitag in der Früh in der Nähe der Gemeinde La Bisbal d‘Empordà in der nordöstlichen Region Katalonien ausgebrochen. Die Bewohner der Region wurden angewiesen, das Brandgebiet nicht zu betreten. Etwa 400 Feuerwehrleute und zehn Löschflugzeuge waren im Einsatz. Bis Samstag früh vernichteten die Flammen etwa 2200 Hektar Vegetation, wie die katalanische Feuerwehr mitteilte. Ziel sei es, den Brand vollständig unter Kontrolle zu bringen, bevor der Wind sich drehe

Spanien ist besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen. Im vergangenen Jahr zerstörten Waldbrände in dem Land nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems fast 400.000 Hektar Vegetation, acht Menschen kamen ums Leben.

Der Brand im Norden Portugals verwüstete bereits schätzungsweise 10.000 Hektar. Mindestens neun ...
Der Brand im Norden Portugals verwüstete bereits schätzungsweise 10.000 Hektar. Mindestens neun Menschen wurden verletzt.(Bild: EPA/PAULO CUNHA)

Zittern im Nachbarland Portugal
Auch im Nachbarland Portugal wütet seit Mittwoch ein Waldbrand. Rund tausend Feuerwehrleute, unterstützt von 380 Fahrzeugen sowie acht Flugzeugen oder Hubschraubern, waren am Samstag im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. 

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Die portugiesischen Behörden hatten am Freitag beschlossen, den europäischen Katastrophenschutzmechanismus sowie bilaterale Abkommen mit Spanien und Marokko für Verstärkungen zu aktivieren. Spanische Soldaten waren am Samstag im Einsatz, um die Löscharbeiten zu unterstützen.

Auch Portugal wird jeden Sommer von Waldbränden heimgesucht. 2017 starben bei Bränden mehr als hundert Menschen.

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