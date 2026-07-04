Waldbrand tobt nahe spanischer Urlaubsregion

Das Feuer in Spanien war Freitag in der Früh in der Nähe der Gemeinde La Bisbal d‘Empordà in der nordöstlichen Region Katalonien ausgebrochen. Die Bewohner der Region wurden angewiesen, das Brandgebiet nicht zu betreten. Etwa 400 Feuerwehrleute und zehn Löschflugzeuge waren im Einsatz. Bis Samstag früh vernichteten die Flammen etwa 2200 Hektar Vegetation, wie die katalanische Feuerwehr mitteilte. Ziel sei es, den Brand vollständig unter Kontrolle zu bringen, bevor der Wind sich drehe