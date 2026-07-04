Putins Mega-Jacht flüchtet Richtung Arktis

Auch vor Küste Dänemarks unterwegs

Ende Juni war die Jacht in Begleitung von Kriegsschiffen vor der Küste Dänemarks gesichtet worden, ihr Standort wurde unter anderem auf der Website Marine Traffic angezeigt. Dem war zu entnehmen, dass die „Graceful“ auf dem Weg nach Istanbul war. „The Telegraph“ zufolge verschwand der Kreuzer nach dem Auslaufen vom Radar. Das Boot „Wojewoda“ hingegen sendete weiterhin seinen Standort und bewegte sich die Küste Norwegens entlang nach Norden.