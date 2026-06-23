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Gefährlich für Gefäße

Bei der Hitze steigt das Risiko für Schlaganfall

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
23.06.2026 10:00
Die ersten Hitzwellen überrollen das Land.
Die ersten Hitzwellen überrollen das Land.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Schon ein Anstieg der Umgebungstemperatur um 1 Grad Celsius kann die Sterblichkeit durch Herzinfarkt und Schlaganfall messbar erhöhen, warnten Experten der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin e.V. (DGG). Besonders gefährdet sind Ältere.

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Bei hohen Temperaturen versucht der Körper, Wärme über Haut und Schweiß abzugeben. Das schützt zunächst, kann aber auch zu Flüssigkeitsverlust führen, zur Dehydration. Das Blut wird daraufhin „dickflüssiger“, weil die flüssigen Anteile davon verloren gehen.

„Weitere biologische Prozesse vermögen bei sehr hohen Temperaturen zur Schädigung oder Funktionsstörung des Endothels beizutragen“, erläuterte dazu der Gefäßspezialist Prof. Dr. Alexander Oberhuber. Das kann wiederum kleinste Thrombosen begünstigen. Zudem werden von Wissenschaftern Entzündungsprozesse diskutiert, etwa durch eine vermehrte Freisetzung von Giftstoffen aus dem Darm – das muss noch beforscht werden.

Vor allem Ältere sind gefährdet
Vor allem ältere Menschen reagieren empfindlich auf Hitze. „Mit dem Alter lassen die körpereigenen Regulationsmechanismen nach“, so Prof. Oberhuber. Hinzu kommen häufig Bluthochdruck, Diabetes oder Erkrankungen, die Herz und Gefäße zusätzlich belasten.

„Ein weiteres Problem ist die verringerte Fähigkeit, Temperaturen richtig wahrzunehmen, was oft das Durstgefühl beeinträchtigt.“ Doch nicht nur Tageshitze, sondern vor allem auch tropische Nächte ohne Kühlung sind problematisch. Wenn sich der Körper nachts nicht ausreichend erholen kann, bleibt die Belastung für das Herz-Kreislauf-System bestehen, was nachweislich das Risiko für Schlaganfälle erhöht.

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Ausreichendes Trinken, kühle Aufenthaltsorte auch während der Nachtstunden und die Vermeidung körperlicher Anstrengung in der Hitze sind Schutzmaßnahmen, die jeder ergreifen kann. Klimatisierte öffentliche Räume, mehr Bäume und Grünflächen in Städten, helle Straßenbeläge und kostenloses Trinkwasser an zugänglichen Orten sollten von öffentlicher Hand forciert werden.

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