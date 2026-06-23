Bei der Hitze steigt das Risiko für Schlaganfall

„Ein weiteres Problem ist die verringerte Fähigkeit, Temperaturen richtig wahrzunehmen, was oft das Durstgefühl beeinträchtigt.“ Doch nicht nur Tageshitze, sondern vor allem auch tropische Nächte ohne Kühlung sind problematisch. Wenn sich der Körper nachts nicht ausreichend erholen kann, bleibt die Belastung für das Herz-Kreislauf-System bestehen, was nachweislich das Risiko für Schlaganfälle erhöht.