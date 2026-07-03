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Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 06:03
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.(Bild: AFP/FRANCOIS NEL)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

In der Defensive mit dem präzisen Spiel der Spanier überfordert, offensiv harmlos – die ÖFB-Kicker sahen gegen den Favoriten kein Land. Während sich Alexander Schlager im Tor nichts vorzuwerfen hatte, blieben andere Österreicher hinter den Erwartungen. Bewerten Sie hier alle Spieler mit Noten!

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(Notenschlüssel: 6 = Teamreif, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Solide, 2 = Schwach, 1 = Nicht sein Tag, 0 = Zu kurz eingesetzt)

Alexander Schlager 4
Lieferte auch im vierten WM-Spiel ab! Hielt, was es zu halten gab. Großartig, wie er den Schuss von Oyarzabal aus der Ecke fischte, bei den Gegentoren ohne jegliche Abwehrchance.

Goalie Alex Schlager hielt, was zu halten war.
Goalie Alex Schlager hielt, was zu halten war.(Bild: AP/Andre Penner)

David Alaba 3
Beim Gegentor von Oyarzabal den berühmten Schritt zu weit von ihm entfernt. Hatte gute Momente, verhinderte auf der Linie ein Tor, zeigte aber auch Schwächen, etwa im Spielaufbau.

Stefan Posch 3
Stark, wie er vor der Pause Olmo im letzten Moment am Abschluss hinderte. Gelegentlich ging es auch ihm zu schnell, was vor allem in den Aktionen nach vorne und beim 0:2 zu sehen war.

Kevin Danso 4
Sofort in der Partie, grätschte und klärte gleich in den ersten Minuten entscheidend in brenzligen Situationen. Blieb auch danach stabil.

Konrad Laimer 3
Hatte den befürchtet schweren Stand gegen Yamal. Versuchte auf die technischen Finessen des Jungstars mit Robustheit zu antworten. Sorgte auch nach vorne für Akzente.

Nicolas Seiwald 2
Drückte der Europameister aufs Tempo, kam auch er im Zentrum ins Schleudern. Blieb nach 45 Minuten in der Kabine.

Nicolas Seiwald blieb zur Pause in der Kabine.
Nicolas Seiwald blieb zur Pause in der Kabine.(Bild: GEPA)

Xaver Schlager 2
Bei ihm waren zuletzt die Strapazen einer langen Saison klar zu sehen – das führte auch gegen Spanien zu Unkonzentriertheiten, die man von ihm in dieser Häufigkeit nicht gewohnt ist.

Romano Schmid 2
Hing über rechts meist in der Luft. Um Akzente setzen zu können, fehlte es ihm auch an Tempo.

Paul Wanner 2
Konnte weder als Zehner noch als Sechser dem Spiel Impulse geben.

Marcel Sabitzer 3
Sorgte am ehesten für die wenigen erwähnenswerten und sehr selten gefährlichen Bälle im Offensivspiel.

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Michael Gregoritsch 2
Rackerte sich ab, ohne auch nur in die Nähe einer Torchance zu kommen.

Carney Chukwuemeka 2
Der Grat zwischen Mut und Leichtsinn ist bei ihm ein schmaler – ihm fehlte die Sicherheit, brachte Mitspieler oft in Verlegenheit.

Florian Grillitsch 3
Kam, um dem Spiel im Zentrum mehr Stabilität zu geben. Was ihm zu oft fehlte, ist die Aggressivität in den Zweikämpfen. Zu sehen in der Entstehung zum 0:2.

Florian Grillitsch fehlte zu oft die Aggressivität.
Florian Grillitsch fehlte zu oft die Aggressivität.(Bild: AP/Mark J. Terrill)

Sasa Kalajdzic 3
Sorgte als Joker gleich für Gefahr. Doch gegen die spanische Defensive hatte auch er einen schweren Stand.

Marko Arnautovic 2
Blieb nach seiner Einwechslung farblos.

Alexander Prass 0
Zu kurz eingesetzt.

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