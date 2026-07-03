Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert

(Notenschlüssel: 6 = Teamreif, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Solide, 2 = Schwach, 1 = Nicht sein Tag, 0 = Zu kurz eingesetzt)

Alexander Schlager 4

Lieferte auch im vierten WM-Spiel ab! Hielt, was es zu halten gab. Großartig, wie er den Schuss von Oyarzabal aus der Ecke fischte, bei den Gegentoren ohne jegliche Abwehrchance.