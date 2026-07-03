Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert

In der Defensive mit dem präzisen Spiel der Spanier überfordert, offensiv harmlos – die ÖFB-Kicker sahen gegen den Favoriten kein Land. Während sich Alexander Schlager im Tor nichts vorzuwerfen hatte, blieben andere Österreicher hinter den Erwartungen. Bewerten Sie hier alle Spieler mit Noten!
(Notenschlüssel: 6 = Teamreif, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Solide, 2 = Schwach, 1 = Nicht sein Tag, 0 = Zu kurz eingesetzt)
Alexander Schlager 4
Lieferte auch im vierten WM-Spiel ab! Hielt, was es zu halten gab. Großartig, wie er den Schuss von Oyarzabal aus der Ecke fischte, bei den Gegentoren ohne jegliche Abwehrchance.
David Alaba 3
Beim Gegentor von Oyarzabal den berühmten Schritt zu weit von ihm entfernt. Hatte gute Momente, verhinderte auf der Linie ein Tor, zeigte aber auch Schwächen, etwa im Spielaufbau.
Stefan Posch 3
Stark, wie er vor der Pause Olmo im letzten Moment am Abschluss hinderte. Gelegentlich ging es auch ihm zu schnell, was vor allem in den Aktionen nach vorne und beim 0:2 zu sehen war.
Kevin Danso 4
Sofort in der Partie, grätschte und klärte gleich in den ersten Minuten entscheidend in brenzligen Situationen. Blieb auch danach stabil.
Konrad Laimer 3
Hatte den befürchtet schweren Stand gegen Yamal. Versuchte auf die technischen Finessen des Jungstars mit Robustheit zu antworten. Sorgte auch nach vorne für Akzente.
Nicolas Seiwald 2
Drückte der Europameister aufs Tempo, kam auch er im Zentrum ins Schleudern. Blieb nach 45 Minuten in der Kabine.
Xaver Schlager 2
Bei ihm waren zuletzt die Strapazen einer langen Saison klar zu sehen – das führte auch gegen Spanien zu Unkonzentriertheiten, die man von ihm in dieser Häufigkeit nicht gewohnt ist.
Romano Schmid 2
Hing über rechts meist in der Luft. Um Akzente setzen zu können, fehlte es ihm auch an Tempo.
Paul Wanner 2
Konnte weder als Zehner noch als Sechser dem Spiel Impulse geben.
Marcel Sabitzer 3
Sorgte am ehesten für die wenigen erwähnenswerten und sehr selten gefährlichen Bälle im Offensivspiel.
Michael Gregoritsch 2
Rackerte sich ab, ohne auch nur in die Nähe einer Torchance zu kommen.
Carney Chukwuemeka 2
Der Grat zwischen Mut und Leichtsinn ist bei ihm ein schmaler – ihm fehlte die Sicherheit, brachte Mitspieler oft in Verlegenheit.
Florian Grillitsch 3
Kam, um dem Spiel im Zentrum mehr Stabilität zu geben. Was ihm zu oft fehlte, ist die Aggressivität in den Zweikämpfen. Zu sehen in der Entstehung zum 0:2.
Sasa Kalajdzic 3
Sorgte als Joker gleich für Gefahr. Doch gegen die spanische Defensive hatte auch er einen schweren Stand.
Marko Arnautovic 2
Blieb nach seiner Einwechslung farblos.
Alexander Prass 0
Zu kurz eingesetzt.
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