Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!

Eine Tote und drei teils schwer Verletzte – das ist die schreckliche Bilanz, nachdem Freitagvormittag ein Lkw in ein Friseurgeschäft in der Oststeiermark gekracht ist. Grund dürfte laut Polizei ein Schwächeanfall des Lkw-Lenkers gewesen sein.
Durch den medizinischen Notfall kam das mit Schotter beladene Schwerfahrzeug gegen 10.30 Uhr in St. Johann in der Haide von der Straße ab, durchschlug die Mauer des Hauses, in dem das Friseurgeschäft angesiedelt ist, und blieb im rechten Winkel stecken.
Laut Polizei war der Berufskraftfahrer, ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, leicht alkoholisiert. Er habe angegeben, plötzlich Kreislaufprobleme bekommen zu haben.
Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine 60-jährige Frau, die sich im Haus aufgehalten hatte. Wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Unterlungitz, Roman Becker, gegenüber der „Krone“ bestätigt, war sie die Inhaberin des Salons.
Zwei weitere Frauen (52 und 58) wurden schwer verletzt. Laut Polizeisprecher Fritz Grundnig handelt es sich bei ihnen um eine Angestellte und eine Kundin des Salons. Auch der Lkw-Lenker erlitt Verletzungen. Im Einsatz standen unter anderem zwei Rettungshubschrauber.
Zweiter Vorfall an dieser Stelle
In der Gemeinde herrscht am Freitagnachmittag tiefe Bestürzung. „Das ist ein sehr, sehr tragischer Unfall. Wir sind alle sehr traurig“, sagt Bürgermeister Günter Müller mit gedämpfter Stimme zur „Krone“. Die 60-jährige Inhaberin des Geschäfts war auch Gemeinderätin: „Sie war gut integriert und hat erst letzte Woche bei einer Feier gesagt, dass man feiern muss, solange man noch kann.“
In der Gemeinde St. Johann in der Haide wurde am Freitag sowohl das Schulschlussfest als auch eine Veranstaltung der Feuerwehr aufgrund des tragischen Vorfalls abgesagt. „Die Rettungskette hat wunderbar funktioniert. Die Feuerwehren waren schnell zur Stelle und haben ihr Bestes gegeben, aber auch sie hat das mitgenommen“, hebt Müller hervor und stellt fest, dass es nicht das erste Mal ist, dass es an dieser Stelle zu einem Unfall gekommen ist: „Dabei ist sie nicht besonders.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.