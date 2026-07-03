Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!

In der Gemeinde St. Johann in der Haide wurde am Freitag sowohl das Schulschlussfest als auch eine Veranstaltung der Feuerwehr aufgrund des tragischen Vorfalls abgesagt. „Die Rettungskette hat wunderbar funktioniert. Die Feuerwehren waren schnell zur Stelle und haben ihr Bestes gegeben, aber auch sie hat das mitgenommen“, hebt Müller hervor und stellt fest, dass es nicht das erste Mal ist, dass es an dieser Stelle zu einem Unfall gekommen ist: „Dabei ist sie nicht besonders.“