Strategie-Fail? Mercedes GLC kommt nicht vom Fleck

Kaum GLC auf den Straßen

Für Mercedes kommt das zur Unzeit. Der neue Elektro-GLC soll eine zentrale Rolle in der Modelloffensive spielen. Die Auftragsbücher sind zwar gut gefüllt, auf Europas Straßen ist der SUV bisher aber kaum zu sehen. Bis Ende Mai wurden laut einer Auswertung des Handelsblatts lediglich rund 3300 Fahrzeuge neu zugelassen. Der neue BMW iX3 kommt im gleichen Zeitraum auf ein Vielfaches.