Schwerverletzte in Tirols Bergen fordern Retter

Schauplatz des ersten Alpinunfalls war der Stüdlgrat am Großglockner. Diesen wollte ein Ehepaar – Mann (29) und Frau (24) – aus Tschechien erklimmen. „In einer Seehöhe von 3650 bis 3700 Metern sicherte sich der Mann laut eigenen Angaben mit einer Selbstsicherungsschlinge an einem gebohrten Standhaken und setzte sich in einen Sitzgurt“, heißt es von den Ermittlern der Polizei. Plötzlich riss die Schlinge und der 29-Jährige stürzte rund zehn Meter über das senkrechte Felsgelände ab.