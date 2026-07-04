Hochgefühle und der Moment, der alle deppat machte

Österreichs WM-Abendteuer ist vorbei, das Team im Sechzehntelfinale gegen Europameister Spanien letztlich klar gescheitert – bei den Fans der ÖFB-Elf überwog dennoch der Stolz auf das Erreichte, wird speziell der denkwürdige Ausgleich von Sasa Kalajdzic gegen Algerien in Erinnerung bleiben.
„Wir sind auch alle deppat geworden.“ Mario aus Niederösterreich weiß bei seiner WM-Bilanz wie aus der Pistole geschossen, welcher Moment allen österreichischen Fans ganz besonders und für immer in Erinnerung bleiben wird. Das 3:3 gegen Algerien, in allerletzter Sekunde von Sasa Kalajdzic erzielt, war – gepaart mit dem ORF-Kommentar von Daniel Warmuth – der rot-weiß-rote Moment schlechthin.
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