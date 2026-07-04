Hochgefühle und der Moment, der alle deppat machte

„Wir sind auch alle deppat geworden.“ Mario aus Niederösterreich weiß bei seiner WM-Bilanz wie aus der Pistole geschossen, welcher Moment allen österreichischen Fans ganz besonders und für immer in Erinnerung bleiben wird. Das 3:3 gegen Algerien, in allerletzter Sekunde von Sasa Kalajdzic erzielt, war – gepaart mit dem ORF-Kommentar von Daniel Warmuth – der rot-weiß-rote Moment schlechthin.