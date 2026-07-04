Volks-Rock‘n‘Roll-Show: „Mehr als nur ein Konzert“

Gabalier-Fest-Stimmung am Wörthersee: Wenn Österreichs Volks-Rock’n‘Roller in der Ostbucht anlegt, dann herrscht in Klagenfurt Dirndl- und Lederhosen-Ausnahmezustand!
Seit dem frühen Morgen bereits campierten Samstag zahlreiche Fans vor dem Eingang zur Ostbuchtarena. Wie die deutsche Familienbande Heike, Marleen und Tyler, die extra aus Wolfsburg angereist ist. Oder Felipe, der selbst ernannte erste Schweizer Gabalier-Fan mit einem Volks-Rock‘n‘Roll-Tattoo auf dem Oberarm. Sie alle wollten beim offiziellen Einlass am Abend die ersten und ihrem großen Idol an der Bühne ganz nahe sein.
Dirndlkleider und Lederhosen überall – der Ulapalu-Wahnsinn und Gabalier-Hype hat nach all den Jahren nicht abgenommen. „Und dafür bin ich unglaublich dankbar! Gerade in der heutigen Zeit ist alles andere als selbstverständlich, dass Leute ihr hart verdientes Geld für Anreise und Konzerte ausgeben“, so Österreichs Volks Rock’n‘Roller wenige Tage vor dem großen Sommertour-Start in der Ostbucht zur „Krone“.
Doch was macht ein Gabalier-Konzert so besonders: „Es ist nicht nur ein Konzert. Es ist ein Fest, ein Event, auf dem Menschen unterschiedlichster Generationen miteinander singen, tanzen und feiern. Und ihre Probleme für ein paar Stunden vergessen können“, so der Erfolgsmusiker, der im August sein neues Album „Handwerk – 10 Jahre Unplugged“ auf den markt bringt.
Nach Pause in Höchstform
Und genau das haben mehr als 8000 Besucher Samstagabend am Wörthersee auch getan – in der Arena, oder als Zaungäste entlang des Seeufers. Und Andreas Gabalier zeigte sich nach einigen Monaten „Verschnaufpause“ wie gewohnt in Höchstform! Mit all seinen Hits sorgte der steirische Erfolgsmusiker wieder für eine gigantische, stimmungsgeladene und auch emotionale Hulapalu-Party.
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