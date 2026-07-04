Volks-Rock‘n‘Roll-Show: „Mehr als nur ein Konzert“

Seit dem frühen Morgen bereits campierten Samstag zahlreiche Fans vor dem Eingang zur Ostbuchtarena. Wie die deutsche Familienbande Heike, Marleen und Tyler, die extra aus Wolfsburg angereist ist. Oder Felipe, der selbst ernannte erste Schweizer Gabalier-Fan mit einem Volks-Rock‘n‘Roll-Tattoo auf dem Oberarm. Sie alle wollten beim offiziellen Einlass am Abend die ersten und ihrem großen Idol an der Bühne ganz nahe sein.