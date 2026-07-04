Eine Sternstunde zwischen Hass und Befreiung

Ein großer Kronleuchter markiert das herrschaftliche Appartement am Wiener Opernring mit Blick auf die Staatsoper: Wien ist in Erwartung der englischen Queen – scheinbar ein Anlass für den Industriellen Herrenstein, der im Rollstuhl sitzt, voller Spott mit der österreichischen Befindlichkeit und zugleich der menschlichen Existenz abzurechnen.