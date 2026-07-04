Frankreichs Achtelfinale könnte verschoben werden

Von der FIFA heißt es: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Risiko von wetterbedingten Verzögerungen hoch!“ Die Regularien der Behörden schreiben vor, dass bei jedem Blitzeinschlag im Umkreis von 13 Kilometern eine halbe Stunde gewartet werden muss, bevor die Partie fortgesetzt werden kann. Auf wann das Duell verschoben werden könnte, ist noch offen.