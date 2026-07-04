Frankreichs Achtelfinale könnte verschoben werden

Schon in der Gruppenphase musste Frankreich wetterbedingte Verschiebungen hinnehmen. Nun droht dies auch im samstägigen Achtelfinale gegen Paraguay.
Am heutigen Samstag (23 Uhr) soll Frankreich in Philadelphia im WM-Achtelfinale auf Deutschland-Bezwinger Paraguay treffen. Nun droht der Partie aber eine wetterbedingte Verschiebung, denn für die Zeit des Spiels sind Gewitter angesagt.
Von der FIFA heißt es: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Risiko von wetterbedingten Verzögerungen hoch!“ Die Regularien der Behörden schreiben vor, dass bei jedem Blitzeinschlag im Umkreis von 13 Kilometern eine halbe Stunde gewartet werden muss, bevor die Partie fortgesetzt werden kann. Auf wann das Duell verschoben werden könnte, ist noch offen.
Deja-vu für Frankreich
Für die Truppe von Didier Deschamps wäre es ein Deja-vu. Schon im Gruppenspiel gegen den Irak hatte man mit Wetterkapriolen zu kämpfen. Wegen starken Regens musste man in Philadelphia mehr als zwei Stunden ausharren, bevor die Partie fortgesetzt wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.