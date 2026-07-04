100 Schritte vom Zimmer bis auf den Center-Court

Zum bereits 18. Mal in Folge finden derzeit die Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf statt. Das Turnier auf der Anlage des Sporthotel Kurz erfreut sich allseits großer Beliebtheit. Die „Krone“ fand beim Lokalaugenschein heraus, warum das so ist.
Raus aus dem Zimmer, vorbei am Buffet, dem Fitnessraum und dem Pool. Klingt nach All-inclusive-Urlaub, ist aber die Wegbeschreibung von den Zimmern im Sporthotel Kurz direkt zum Center-Court der Tennis-Staatsmeisterschaften, die zum 18. Mal in Folge in Oberpullendorf steigen.
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