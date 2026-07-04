„Bahninfrastruktur ist für Transport unzureichend“

Bis zu 250 Lkw schickt Baumit von Wopfing im Piestingtal, Bezirk Wiener Neustadt, täglich auf die B 21 Richtung Osten – wo auch die Autobahnauffahrt Wöllersdorf ist. Pro Jahr sind das an die 60.000 mit losen Baustoffen beladene Fuhren. Das sind Nass- und Trockenprodukte, Kalk und weitere in losem Zustand in Silos bzw. Silo-Lkw sowie Sack- und Kübelware auf Paletten.