„Bahninfrastruktur ist für Transport unzureichend“

Baumit-Chef Robert Schmid würde die Lkw-Lawine für Baustoff-Transporte, die täglich auf dem Piestingstal (NÖ) über Ostösterreich donnert, gerne auf die Schiene verlagern. Das scheitert jedoch – vor allem an der Bahn.
Bis zu 250 Lkw schickt Baumit von Wopfing im Piestingtal, Bezirk Wiener Neustadt, täglich auf die B 21 Richtung Osten – wo auch die Autobahnauffahrt Wöllersdorf ist. Pro Jahr sind das an die 60.000 mit losen Baustoffen beladene Fuhren. Das sind Nass- und Trockenprodukte, Kalk und weitere in losem Zustand in Silos bzw. Silo-Lkw sowie Sack- und Kübelware auf Paletten.
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