Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

easystaff bringt frischen Wind nach Tirol

Wirtschaft
05.07.2026 00:01
Werbung
easystaff bringt moderne Personallösungen nach Tirol – flexibel, digital und zuverlässig.
easystaff bringt moderne Personallösungen nach Tirol – flexibel, digital und zuverlässig.(Bild: Andreas Reisch)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

easystaff bringt frischen Wind nach Tirol: Österreichs innovativster Personaldienstleister bietet seit über 25 Jahren schnelle, flexible und digitale Personallösungen. Mit einem starken Netzwerk und dem Ausbau in Innsbruck profitieren Unternehmen wie Jobsuchende gleichermaßen.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn Unternehmen kurzfristig Personal benötigen, zählen Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und Qualität. Genau dafür steht easystaff seit über 25 Jahren. Als der modernste Personaldienstleister Österreichs unterstützt easystaff Unternehmen mit maßgeschneiderten Personallösungen in den Bereichen Event, Gastronomie, Hotellerie, Promotion, Messe, Kongress, Logistik, Auf- und Abbau, Empfang, Gästebetreuung sowie Security.

Digital, flexibel und schnell
Der große Unterschied: easystaff denkt Personal „NEU“. Während „herkömmliche“ Personaldienstleister starren Strukturen und Prozessen ausgesetzt sind, verbindet easystaff die Anforderungen der Auftraggeber mit den Bedürfnissen einer neuen Generation von Arbeitnehmern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden selbst, wann, wo und wie viel sie arbeiten möchten. Alles am Puls der Zeit per digitaler App. Dadurch entsteht ein motivierter Pool an Menschen, die bewusst gewollt und somit motiviert ihre Einsätze auswählen.

Mit über 30.000 registrierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im österreichweiten Netzwerk sowie sicherheitsüberprüften Fachkräften reagiert easystaff schnell, unkompliziert und zuverlässig auf Personalbedarf. Von einzelnen Mitarbeitern bis zu mehreren hundert Personen für Großveranstaltungen stellt easystaff die passenden Teams bereit.

Tirol im Fokus: Ausbau in Innsbruck
Mit Standorten in Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck wächst easystaff österreichweit weiter. Besonders Tirol bietet großes Potenzial. Deshalb baut easystaff sein Business nun bewusst im Raum Innsbruck gezielt aus. „Wir wollen dem Westen helfen, den Menschen Zusatzverdienst unkompliziert zu generieren und den Unternehmen Lücken zu schließen“, sagt Gerhard Huber, CEO und Founder. „WIR MACHENS MÖGLICH“

easystaff – am Puls der Zeit. Schnell. Flexibel. Österreichweit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
05.07.2026 00:01
Loading

krone.tv

Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
203.072 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
129.257 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
121.454 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
916 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
603 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Österreich
Viele Kinder sprechen „wochenlang kein Deutsch“
579 mal kommentiert
Im Osten ist heute Zeugnisvergabe.
Mehr Wirtschaft
WERBUNG
easystaff bringt frischen Wind nach Tirol
Produktion stockt
Strategie-Fail? Mercedes GLC kommt nicht vom Fleck
Krone Plus Logo
Neuer Filialtyp
Fressnapf will jetzt auch die Innenstädte erobern
Krone Plus Logo
Vielversprechend?
Norbert Hofer und der österreichische Atomreaktor
Fieser Streit
Halleiner Wirte starten Stadtfest-Revolte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf