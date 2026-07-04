Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Wimbledon

Titelverteidigerin Swiatek und Rybakina früh out

Tennis
04.07.2026 17:17
Iga Swiatek
Iga Swiatek(Bild: AP/Maja Smiejkowska)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Überraschungen in der 3. Runde von Wimbledon: Mit der polnischen Titelverteidigerin Iga Swiatek und der kasachischen Weltranglistenzweiten Elena Rybakina kam am Samstag beim Rasen-Grand-Slam-Turnier gleich für zwei Topstars das Aus. Swiatek unterlag der von den Philippinen stammenden Alexandra Eala 6:7(9),2:6. Einen ähnlichen Spielfilm gab es bei der 6:7(4),1:6-Niederlage von Australian-Open-Siegerin Rybakina gegen die als Nummer 25 gesetzte Belgierin Elise Mertens.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eala war am Center Court trotz einer Bandage am rechten Oberschenkel die solidere Spielerin. Im ersten Satz musste die 21-Jährige trotz einer 5:3-Führung noch ins Tiebreak, das an Spannung nicht zu überbieten war. Swiatek vergab beim Stand von 6:5 und 8:7 zwei Satzbälle, Eala nutzte ihre dritte Chance in der „Verlängerung“ zum 11:9. Mit vier Games in Folge schien die Ranglisten-32. danach ungefährdet, Swiatek kämpfte zwar, war nach zwei abgewehrten Matchbällen beim dritten nach 2:15 Stunden aber machtlos.

Swiatek zu fehleranfällig
Eala ließ sich überglücklich zu Boden fallen und genoss den größten Erfolg ihrer Karriere. „Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Erstmals zweite Woche bei einem Grand Slam und Sieg gegen eine phänomenale Spielerin, das ist unglaublich für mich“, sagte Eala. Von solchen Erfolgen habe sie sehr oft geträumt. „Ich habe dafür sehr hart gearbeitet“, betonte die Linkshänderin. Swiatek agierte viel zu fehleranfällig, 44 unerzwungene Fehler sprechen Bände. Auf ihren zweiten Triumph in Wimbledon und siebenten Grand-Slam-Turniersieg muss die 25-jährige Polin und Nummer drei der Welt damit noch warten.

Für Rybakina endete der Traum vom zweiten Wimbledon-Triumph nach 2022 und dritten Erfolg bei einem Major-Event in der gleichen Turnierphase. Die 27-Jährige musste schon nach etwas mehr als eineinhalb Stunden als Verliererin den Platz verlassen. Der erste Satz war auch hier extrem ausgeglichen, Rybakina rettete sich ins Tiebreak, wo sie nur bis zum 3:3 mithalten konnte. Mertens nutzte ihre zweite Chance, den Satz zu beenden, nahm den Schwung mit und hatte gegen eine fehleranfällige Rybakina in der Folge leichtes Spiel.

Mertens kämpft um erstes Wimbledon-Viertelfinale
„Ich habe aktuell kaum Worte, fühle mich toll. Ich bin glücklich, dass ich den ersten Satz gewonnen habe, dann war das Momentum auf meiner Seite“, sagte Mertens. Es sei definitiv einer der größten Siege in ihrer Karriere gewesen. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung“, betonte die Ranglisten-27. Nach 2019, 2022 und 2025 darf sie nun zum vierten Mal versuchen, erstmals das Wimbledon-Viertelfinale zu erreichen. Ihr bestes Grand-Slam-Resultat gelang ihr 2018 bei den Australian Open.

Als nächste Hürde wartet die als Nummer 21 gesetzte Tschechin Marie Bouzkova, die sich gegen Liudmila Samsonowa mit 4:6,7:6(3),6:4 durchsetzte. Eala misst sich mit der als Nummer 13 gesetzten Italienerin Jasmine Paolini, die die Griechin Maria Sakkari mit 6:1,6:2 abfertigte.

Lesen Sie auch:
Alexander Zverev
Hier im Liveticker
Wimbledon LIVE: So steht es bei Zverev gegen Giron
04.07.2026

WIMBLEDON (Grand Slam, 64,2 Millionen Pfund, Rasen)
FRAUEN – 3. Runde:
Elise Mertens (BEL-25) – Elena Rybakina (KAZ-2) 7:6(4),6:1
Alexandra Eala (PHI-29) – Iga Swiatek (POL-3) 7:6(9),6:2
Marta Kostjuk (UKR-12) – Emma Navarro (USA-23) 6:2,4:6,6:1

MÄNNER – 3. Runde:
Alex de Minaur (AUS-5) – Zachary Svajda (USA) 6:2,5:7,6:2,6:4

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
04.07.2026 17:17
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wimbledon
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
132.308 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
126.906 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
117.987 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1059 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
916 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Viele Kinder sprechen „wochenlang kein Deutsch“
579 mal kommentiert
Im Osten ist heute Zeugnisvergabe.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf