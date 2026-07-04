Titelverteidigerin Swiatek und Rybakina früh out

Swiatek zu fehleranfällig

Eala ließ sich überglücklich zu Boden fallen und genoss den größten Erfolg ihrer Karriere. „Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Erstmals zweite Woche bei einem Grand Slam und Sieg gegen eine phänomenale Spielerin, das ist unglaublich für mich“, sagte Eala. Von solchen Erfolgen habe sie sehr oft geträumt. „Ich habe dafür sehr hart gearbeitet“, betonte die Linkshänderin. Swiatek agierte viel zu fehleranfällig, 44 unerzwungene Fehler sprechen Bände. Auf ihren zweiten Triumph in Wimbledon und siebenten Grand-Slam-Turniersieg muss die 25-jährige Polin und Nummer drei der Welt damit noch warten.