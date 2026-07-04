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Verletzter Brasilien-Star fit für Norwegen-Spiel

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.07.2026 23:21
Brasilien-Offensivstar Raphinha ist fit für das Spiel gegen Norwegen.
Brasilien-Offensivstar Raphinha ist fit für das Spiel gegen Norwegen.(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL)
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Von krone Sport

Brasiliens angeschlagener Offensivstar Raphinha steht bei der Fußball-WM vor dem Comeback. Der 29-Jährige vom FC Barcelona mache „sehr gute Fortschritte“, sagte Trainer Carlo Ancelotti vor dem Achtelfinale gegen Norwegen.

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Er sei „zwar noch nicht bei hundert Prozent, könnte aber auf der Bank sitzen und ein paar Minuten spielen“, so der Coach über den Flügelstürmer.

Oberschenkelverletzung in Gruppenphase
Raphinha musste im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti (3:0) wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Seitdem fehlte er dem Rekordweltmeister. Spielgestalter Lucas Paqueta muss gegen Norwegen hingegen angeschlagen passen. Eine mögliche Alternative ist Gabriel Martinelli, der die Brasilianer im Sechzehntelfinale gegen Japan (2:1) in der Nachspielzeit noch zum Sieg geschossen hatte.

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