Verletzter Brasilien-Star fit für Norwegen-Spiel

Oberschenkelverletzung in Gruppenphase

Raphinha musste im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti (3:0) wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Seitdem fehlte er dem Rekordweltmeister. Spielgestalter Lucas Paqueta muss gegen Norwegen hingegen angeschlagen passen. Eine mögliche Alternative ist Gabriel Martinelli, der die Brasilianer im Sechzehntelfinale gegen Japan (2:1) in der Nachspielzeit noch zum Sieg geschossen hatte.