Mehr Gelbe als Torschüsse bei Kanada gegen Marokko

Was für ein völlig absurder WM-Rekord: Beim Achtelfinal-Duell von Kanada und Marokko hat es in der ersten Spielhälfte mehr Gelbe Karten als Torschüsse gegeben!
Kein Scherz, Schiedsrichter Michael Oliver zückte gleich sechs mal Gelb, während die beiden Teams gerade einmal fünf Torschüsse zustande brachten.
Noch nie passiert
Und das ist historisch, denn wie die schlauen Köpfe beim Statistik-Experten Opta herausfanden, gab es das seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen im Jahr 1966 noch nie.
Immerhin: Sei‘s drum, ob die Mannschaften im zweiten Durchgang einfach „braver“ waren oder Schiri Oliver seine Toleranzschwelle bei potenziellen Vergehen nach oben schraubte – bis zum Schlusspfiff kamen nur noch zwei weitere Gelbe hinzu ...
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