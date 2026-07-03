Viele Kinder sprechen „wochenlang kein Deutsch“

„Krone“: Sind neun Wochen Sommerferien zu lang?

Andreas Salcher: Wir reden immer über die neun Wochen Sommerferien. Aber wenn wir uns das ganze Jahr anschauen, haben wir eigentlich 14 Wochen Ferien. Es kommen die Herbstferien, es kommen die Weihnachtsferien, es kommen die Osterferien, es kommen die Landesfeiertage und schulautonome Tage. Das ist nicht nur für Eltern eine riesige Herausforderung, es kommt zu gewaltigen Lernverlusten, und zwar vor allem bei den sogenannten bildungsfernen Schichten.

Während in den Bildungsschichten die Eltern mit den Kindern in Museen gehen oder ins Ausland fahren, die Kinder Fußballcamps, Reitcamps, Sprachferien und dergleichen besuchen, werden Kinder mit Migrationshintergrund in ihre Herkunftsländer geschickt und sprechen wochenlang kein Deutsch.