Serena Williams verletzt! „Es bricht mir das Herz“

„Ich habe alles getan, was ich konnte, aber leider ist mein Knie einfach noch nicht bereit für den Wettkampf.“ Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin hatte sich nach eigenen Angaben die Verletzung bei ihrem ersten Einzel seit knapp vier Jahren zugezogen, das sie gegen die Australierin Maya Joint in Wimbledon in drei Sätzen verloren hatte.