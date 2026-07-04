Serena Williams verletzt! „Es bricht mir das Herz“

Das Doppel-Comeback von Serena Williams an der Seite ihrer Schwester Venus fällt aus. „Es bricht mir das Herz, mich aus dem Doppel zurückziehen zu müssen“, so die 44-jährige US-Amerikanerin.
Die Rückkehr zum Wettkampf sei ein Geschenk, und die Gelegenheit, noch einmal an der Seite ihrer Schwester zu spielen, bedeute ihr alles, schrieb die 44-jährige Williams auf Instagram.
„Ich habe alles getan, was ich konnte, aber leider ist mein Knie einfach noch nicht bereit für den Wettkampf.“ Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin hatte sich nach eigenen Angaben die Verletzung bei ihrem ersten Einzel seit knapp vier Jahren zugezogen, das sie gegen die Australierin Maya Joint in Wimbledon in drei Sätzen verloren hatte.
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