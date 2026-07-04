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Felbermayr gewinnt erstes Rennen in Silverstone

Motorsport
04.07.2026 21:53
Emma Felbermayr
Emma Felbermayr(Bild: Audi Revolut)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Emma Felbermayr hat beim Debüt der F1 Academy in Silverstone das erste Rennen gewonnen!

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Die 19-jährige Oberösterreicherin durfte einen Tag nach einem verpatzten Qualifying jubeln, beim Rennen in umgekehrter Startreihenfolge nutzte sie ihre Position perfekt aus.

In der Meisterschaft der Motorsport-Nachwuchsserie für Frauen liegt Felbermayr weiterhin auf dem zweiten Platz. Am Sonntag (11 Uhr) folgt in Silverstone ein zweites Rennen.

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