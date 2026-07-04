„Niemand, der in die Fußstapfen treten kann“

Man könne zufrieden sein, von einer Okay-WM war die Rede, die Pflicht wurde erfüllt, die Kür fehlte – die Bilanz der ÖFB-Kicker fiel aus wie die eigene Leistung: gemischt, durchwachsen, durchschnittlich. Ein Aus gegen Spanien geht natürlich als Rechtfertigung durch. Allerdings läuft Österreich Gefahr, sich selbst zu belügen.