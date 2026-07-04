Erster in Europa eingeschleppter Ebola-Fall

Virus breitet sich in Demokratischer Republik Kongo aus

Das Ebolavirus breitet sich weiterhin im Osten der Demokratischen Republik Kongo aus. Dabei sind seit April jüngsten Behördenangaben zufolge mindestens 399 Menschen gestorben. 1333 Fälle wurden im Labor bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation geht von einer hohen Dunkelziffer aus, da der Ausbruch wochenlang unerkannt blieb. Im benachbarten Uganda wurden 20 Fälle nachgewiesen.