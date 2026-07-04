„Das war Diebstahl“! Ibra erhebt schwere Vorwürfe

Das Abseits-Drama beim WM-Sechzehntelfinale zwischen Kroatien und Portugal schlägt weiterhin große Wellen. Jetzt erhebte Fußball-Legende Zlatan Ibrahimovic schwere Vorwürfe gegen die FIFA – sprach sogar von „Diebstahl“ und „Betrug“ zu Gunsten Cristiano Ronaldos.
„Damit ein Tor in der 90. Minute aberkannt wird, muss es eine glasklare Entscheidung sein. Und das war es hier überhaupt nicht. Das war keine Unparteilichkeit, das war klarer Diebstahl“, beschwerte sich Ibrahimovic in der Gazzetta dello Sport. Auch einen Verdacht hegte der Schwede. „Für mich ist sonnenklar, dass sie Portugal und Ronaldo im Achtelfinale gegen Spanien haben wollten.“
Abseits-Drama um Kroatien
Den Kroaten war in der letzten Spielminute ein umstrittenes Tor vom VAR aberkannt worden. Mit dem freien Auge sah man nur schwer einen Ballkontakt von Igor Matanovic, der zur Abseitsstellung des vermeintlichen Torschützen Josko Gvardiol führte. Allerdings meldete sich der Videoassistent – ein integrierter Chip im Ball registrierte eine minimale Berührung und der Unparteiische nahm das Tor zurück. Weltweit führte diese Entscheidung für viele hitzige Diskussionen und Kroatien musste die Koffer packen.
Chip nicht richtig funktioniert?
„Das war ein fantastisches Spiel, das am Ende vom VAR ruiniert wurde. Ich habe beim 2:2 nichts Irreguläres gesehen. Der VAR hat es einkassiert, aber für mich war das Diebstahl“, analysierte Ibrahimovic die Situation. Auch an der Technik selbst zweifelte der Schwede: „Vielleicht hat der Chip im Ball nicht richtig funktioniert – für mich war der Portugiese zuletzt dran.“
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