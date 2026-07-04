„Das war Diebstahl“! Ibra erhebt schwere Vorwürfe

Abseits-Drama um Kroatien

Den Kroaten war in der letzten Spielminute ein umstrittenes Tor vom VAR aberkannt worden. Mit dem freien Auge sah man nur schwer einen Ballkontakt von Igor Matanovic, der zur Abseitsstellung des vermeintlichen Torschützen Josko Gvardiol führte. Allerdings meldete sich der Videoassistent – ein integrierter Chip im Ball registrierte eine minimale Berührung und der Unparteiische nahm das Tor zurück. Weltweit führte diese Entscheidung für viele hitzige Diskussionen und Kroatien musste die Koffer packen.