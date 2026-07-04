Wie ein Land der Dörfer seine Städte erhielt (1)

Das Burgenland gilt trotz einiger „Stadterhebungen“ in den vergangenen hundert Jahren noch immer als „Land der Dörfer“. Die größeren städtischen Zentren der Region – Bratislava/Pressburg, Moson/Wieselburg, Magyarovár/Ungarisch Altenburg, Sopron/Ödenburg, Körzeg/Güns, Szombathely/Steinamanger oder Szentgotthárd/St. Gotthard – blieben nach der Angliederung nach 1921 jenseits der neuen Grenze. Das Burgenland stand somit ohne Städte und damit auch ohne wirtschaftliche, intellektuelle bzw. Verwaltungszentren da.