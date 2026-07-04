Paraguay gegen Frankreich – ab 23 Uhr LIVE

Dennoch, jetzt haben sie einmal Paraguay vor der Brust: Wie eklig die Südamerikaner zu spielen sind, können „Les Bleus“ von den Deutschen erfragen. Kompakte Defensive, Kampfstärke und eine gewisse Härte sind zu erwarten. Damit will die „Albirroja“ das nächste WM-Wunder schaffen. Der Gegner scheint dabei fast zweitrangig: „Wir haben vor niemandem Angst. Wir wissen, was wir können und werden jedem, der auf uns trifft, Schaden zufügen“, sagte Julio Enciso, der Paraguay gegen Deutschland in Führung gebracht hatte.