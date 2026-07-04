Trump schwärmt: Netanyahu „weiß, wer der Boss ist“

US-Präsident Donald Trump hat einem Bericht zufolge eine klare Vorstellung von seiner Beziehung zum israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu.
„Wir verstehen uns sehr gut. (Netanyahu) weiß, wer der Boss ist“, plauderte Trump am Samstag gegenüber dem Nachrichtenportal „Axios“ aus dem Nähkästchen. Er werde den israelischen Ministerpräsidenten womöglich schon nächste Woche im Weißen Haus empfangen, fügte er hinzu.
Ein israelischer Regierungsvertreter sagte „Axios“ hingegen, ein Besuch in der übernächsten Woche sei wahrscheinlicher, da Trump kommende Woche zum NATO-Gipfel nach Ankara reise.
Streitpunkt Libanon
Die USA sind der wichtigste Verbündete Israels, doch das harte Vorgehen der israelischen Armee im Libanon hatte die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über ein Ende des Iran-Kriegs gefährdet. Trump hatte Netanyahu zuletzt im Februar im Weißen Haus empfangen.
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