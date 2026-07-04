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Trump schwärmt: Netanyahu „weiß, wer der Boss ist“

Außenpolitik
04.07.2026 22:59
Trump und Netanyahu beim Händchenhalten in der Knesset (Archivbild).
Trump und Netanyahu beim Händchenhalten in der Knesset (Archivbild).(Bild: AFP/CHIP SOMODEVILLA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat einem Bericht zufolge eine klare Vorstellung von seiner Beziehung zum israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu.

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„Wir verstehen uns sehr gut. (Netanyahu) weiß, wer der Boss ist“, plauderte Trump am Samstag gegenüber dem Nachrichtenportal „Axios“ aus dem Nähkästchen. Er werde den israelischen Ministerpräsidenten womöglich schon nächste Woche im Weißen Haus empfangen, fügte er hinzu.

Ein israelischer Regierungsvertreter sagte „Axios“ hingegen, ein Besuch in der übernächsten Woche sei wahrscheinlicher, da Trump kommende Woche zum NATO-Gipfel nach Ankara reise.

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