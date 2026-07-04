Ein Kraftakt: Kärntner will eisiges Meer bezwingen

Nach der Durchquerung des Ärmelkanals startet Georg Findenig sein nächstes prestigeträchtiges Ziel: den North Channel. Die 35 Kilometer lange Meerenge zwischen Nordirland und Schottland gilt unter Schwimmern als eine der schwierigsten Strecken der Welt. Nonstop geht es durch, am 6. Juli könnte es starten.
Mit der Durchquerung des Ärmelkanals hat Georg Findenig einen Meilenstein erreicht. Als vierter Österreicher und erster Kärntner schwamm er die legendäre Strecke von Großbritannien nach Frankreich und bewältigte rund 40 Kilometer in elf Stunden und 14 Minuten – trotz hoher Wellen und widriger Wetterbedingungen. Jetzt beginnt Georg Findenig, Freiwasserschwimmer und Veranstalter des Extrem-Open-Water-Bewerbs „Johnny Who“, sein nächstes prestigeträchtiges Ziel: den North Channel.
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